Rencontre entre Patrice Talon et Boni Yayi: Apollinaire Avognon exprime sa déception

Apollinaire Avognon a exprimé sa déception suite à la nouvelle rencontre entre le président Patrice Talon et Boni Yayi. Pour le président du parti NFN, cette rencontre entre les deux personnalités n’apportera rien de nouveau à la résolution des problèmes auxquels les populations sont actuellement confrontées.

Apollinaire Avognon ne voit pas l’utilité de la rencontre du 13 juin entre Boni Yayi et son successeur, alors que les doléances soumises lors des échanges en septembre 2021 n’ont pas eu de retour favorable. « Je suis déçu ! très déçu !

21 septembre, le Président de la Refondation avait formulé 8 recommandations/doléances ou suggestions au Président Talon. A ce jour, aucun de ces points n’a réellement connu d’évolution. Que peut-ont espérer d’une nouvelle rencontre », a-t-il écrit.

Le président de la Nouvelle Force Nationale (NFN) réclame des actes concrets et non des rencontres à n’en point finir. Pour Apollinaire Avognon, face à la cherté de la vie ; le terrorisme ; le chômage, il faut agir et bien.

Sur le plan politique, il fait constater que la situation reste tendue avec les incertitudes autours des prochaines législatives. « La participation aux prochaines législatives est une équation dont seul Patrice Talon détient la clé. L’élaboration de la liste électorale est la seule affaire d’une agence nationale rattachée à la présidence de la République« , a déploré Apollinaire Avognon.