Renaud : en couple avec Cerise, il vit aussi avec un homme

Renaud , après une période de repli, vit aujourd’hui entouré : depuis 2022 sa compagne Christine Marot, dite « Cerise », partage son quotidien et l’accompagne partout, tandis qu’un ami fidèle, Pierre Tarde, a installé une organisation de proximité visant à répondre à ses besoins quotidiens. Ce dispositif, décrit par les proches, a contribué au retour scénique du chanteur et à l’arrêt de sa consommation d’alcool.

Figure majeure de la chanson française depuis les années 1970, Renaud s’est imposé par des titres comme Mistral gagnant, Laisse béton ou Manhattan-Kaboul. Reconnu pour sa plume engagée et son langage populaire, il reste présenté par les médias comme un artiste emblématique, dont la vie privée suscite un intérêt médiatique constant.

Selon les informations publiées, Christine Marot, surnommée Cerise et plus jeune que l’artiste de vingt-sept ans, est entrée dans sa vie en 2022. À ses côtés, Renaud a repris des engagements publics et a mis fin à sa consommation d’alcool, transformations régulièrement soulignées par son entourage.

Une « garde partagée » mise en place autour de Renaud

Parallèlement à la présence de Cerise, Pierre Tarde, ancien fan puis proche de l’artiste, occupe une place importante depuis plusieurs années. Interrogé par Télérama, il se souvient d’un Renaud alors particulièrement isolé : « Il buvait, mais ça allait encore« , rapporte-t-il, décrivant leurs premiers contacts.

Au fil du temps, Pierre a élargi sa présence : « Je restais avec lui 4, 5 jours. Et puis de fil en aiguille, j’y suis allé de plus en plus souvent. À partir du 1er janvier 2015, j’ai commencé à travailler pour lui », confie-t-il dans les mêmes pages. Son implication a pris la forme d’une organisation familiale et professionnelle informelle que certains qualifient de « garde partagée ».

Dans ce cadre, Pierre a endossé différents rôles auprès du chanteur : cuisinier, chauffeur, secrétaire particulier et comptable, énumèrent les témoignages. Ces fonctions couvrent des besoins domestiques, logistiques et administratifs, permettant d’assurer une présence régulière et opérationnelle autour de Renaud.

Ancien facteur de profession, Pierre n’a pas disparu de la vie de l’artiste avec l’arrivée de Cerise. Au contraire, les proches indiquent que la nouvelle compagne n’a jamais cherché à s’opposer à son implication. Toujours selon les propos rapportés, Pierre juge que la présence de Cerise a transformé l’atmosphère : « Avant, on était toujours sur la brèche. Il est plus apaisé. Aujourd’hui, elle nous a enlevé un point psychologique« .

Sur la même ligne, la compagne de Renaud aurait exprimé sa volonté de ne pas perturber l’équilibre existant : « La vie de Renaud est fragile. Personne ne veut bousculer une équipe qui marche« , ont déclaré des intervenants cités par les médias.