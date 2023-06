Règlement diplomatique entre le Tchad et le Cameroun: les tensions pétrolières apaisées

- Publicité-

Suite à une brouille diplomatique concernant le transit du pétrole tchadien par le Cameroun, l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Tchad à Yaoundé, Djidda Moussa Outhman, a été rappelé par le gouvernement pour consultation. Après des rencontres fructueuses entre les envoyés spéciaux des deux nations, la tension a été désamorcée, et l’Ambassadeur regagnera son poste à Yaoundé le 7 juin 2023.

Dans un communiqué officiel, le Gouvernement tchadien a annoncé le rappel de son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Yaoundé, Djidda Moussa Outhman, en raison d’une brouille survenue autour de la question du transit du pétrole tchadien par le Cameroun. Cette décision faisait suite à des interprétations divergentes de faits concernant cette importante activité économique entre les deux pays voisins.

Malgré cette situation délicate, les gouvernements tchadien et camerounais ont maintenu des échanges au plus haut niveau diplomatique, démontrant ainsi leur volonté commune de résoudre leurs différends. Dans cette optique, le Ministre d’État, Secrétaire Général de la Présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngoh Ngoh, a été dépêché en tant qu’Envoyé spécial à N’Djamena le 26 avril 2023. Il a été reçu par le Président de la République du Tchad, le Général Mahamat Idriss Deby Itno.



Des incompréhensions levées

Cette mission de haut niveau a été suivie par un déplacement du Ministre d’État, Secrétaire Général de la Présidence de la République du Tchad, Gali Ngothé Gatta, à Yaoundé. Au cours de cette visite fructueuse, les deux parties ont réussi à lever d’importantes incompréhensions qui avaient engendré la tension entre elles. Grâce à ces échanges constructifs, la coopération entre le Tchad et le Cameroun a été préservée, et les relations fraternelles et séculaires entre les deux pays ont été raffermies.

Après des consultations et des rencontres de haut niveau, le gouvernement du Tchad a pris la décision de rappeler l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Djidda Moussa Outhman, qui reprendra ses fonctions à Yaoundé à partir du 7 juin 2023. Cette décision témoigne de l’engagement des deux pays à résoudre leurs différends de manière diplomatique et à préserver les intérêts communs.

L’apaisement des tensions pétrolières entre le Tchad et le Cameroun ouvre la voie à une coopération renforcée dans divers domaines, favorisant ainsi la stabilité et le développement régional.