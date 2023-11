Regina Daniels: « Je préférerais donner mon rein à mon mari plutôt qu’à mon père… »

- Publicité-

L’actrice de Nollywood, Regina Daniels, a révélé qu’elle préférerait donner son rein à son mari milliardaire et père de ses enfants, Ned Nwoko, plutôt qu’à son propre père biologique devant une situation hypothétique qui nécessiterait un don d’organe.

Quelques jours après son anniversaire qui lui a valu un somptueux cadeau de la part de son mari milliardaire, Regina Daniels fait encore parler d’elle sur la toile. La jeune femme et mère de deux enfants a tenu un propos étrange qui fait depuis quelques heures l’objet d’un débat passionné sur les réseaux sociaux.

En effet, la jeune actrice de Nollywood a été interrogée lors du tournage de son dernier film, « Switching Places, » sur une situation hypothétique impliquant un don d’organe. « Si un jour votre père et votre mari tombaient simultanément malades et que l’un d’eux avait besoin de votre rein pour survivre, que feriez-vous ? »

A cette question, la réponse de Regina Daniels a été sans équivoque. La sixième épouse du milliardaire et homme politique nigérien Ned Nwoko a déclaré qu’elle préférerait donner son rein à son mari plutôt qu’à son père biologique. Elle a justifié sa décision en mettant en avant le bien-être et la sécurité de ses enfants

« On dit que l’amour d’une mère peut l’emporter sur tout. Si j’ai des enfants avec mon mari, je pense qu’il est tout à fait juste de donner à mes enfants un avenir avec leur père parce que j’aime mes enfants. Alors je vais me priver de joie et de privilèges d’avoir un père mais je ne ferai pas mourir de faim mes enfants. Je peux donc supporter la douleur et laisser partir mon père mais mes enfants ne subiront jamais le même sort. Je donnerai mon rein au père de mes enfants, non pas parce qu’il est mon mari, mais parce que je ne veux pas que mes enfants grandissent sans père », a-t-elle déclaré.

Un mariage controversé…

Regina Daniels s’est mariée en 2019 au richissime homme d’affaires nigérian et polygame Ned Nwoko. Leur mariage avait suscité beaucoup de débat du fait de la différence d’âge entre les deux tourtereaux. À l’époque, Regina Daniels n’avait que 19 ans tandis que Ned Nwoko avait 59 ans.

Beaucoup d’internautes avaient ouvertement traité la jeune actrice de femme matérialiste, pour avoir laissé son ex Somadina Adinma, avec qui elle a fait plusieurs années de relations amoureuses. Le couple a opté pour le silence et n’a pas cherché à répondre aux controverses qui les entouraient. À ce jour, le couple est toujours uni et a deux fils, Munir âgé de 3 ans et Khalifa âgé de 1 an.