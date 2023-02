Régina Daniels: « Je peux dire avec audace que je suis belle et intelligente »

Très active sur les réseaux sociaux ces derniers jours, l’actrice Regina Daniels ne cesse de faire parler d’elle. Dans un post sur sa page, l’épouse du milliardaire nigérian Ned Nwoko vient de faire une déclaration audacieuse qui suscite une vive polémique sur la toile.

Régina Daniels, l’actrice de Nollywood ne manque pas de partager régulièrement ses secrets avec ses abonnés. Cette semaine, la jeune star de la scène cinématographique nigériane, s’est souvenue de son enfance et a déclaré que le fait d’avoir commencé une carrière d’actrice à six ans aux côtés de sa mère avait contribué à façonner son état d’esprit.

La jeune mère de deux garçons a raconté également comment sa mère lui avait toujours chanté à l’oreille qu’une femme belle mais dépourvue d’intelligence est comme un arbre sans ombre. Selon ses explications, tous les conseils de sa mère sont restés collés à son subconscient au fur et à mesure qu’elle grandissait. « Ma mère me disait toujours que la beauté sans intelligence est égale à zéro », a-t-elle indiqué.

Visiblement fière de ce qu’elle est devenue, la jeune épouse de l’homme d’affaires de 60 ans Ned Nwoko a témoigné sa reconnaissance à sa mère. « Quand je regarde en arrière et vois tout ce que j’ai accompli depuis le jeune âge de 6 ans quand j’ai commencé ma carrière d’actrice, je souris et remercie Dieu de m’avoir donné la meilleure mère« , a-t-elle martelé avant d’ajouter, « Je peux dire avec audace que je suis une femme belle et intelligente ».

Cependant, cette déclaration audacieuse a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Pendant que l’actrice recevait le soutien de certains de ses fans pour son audace, d’autres par contre estiment que cette déclaration est prétentieuse et peu appropriée.

Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que Régina Daniels est une figure émergente dans le monde du cinéma nigérian, avec une carrière prometteuse et un impact significatif sur la société.