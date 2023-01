Réfrigérateur : 04 techniques pour conserver son bon fonctionnement et éviter qu’il consomme

Plusieurs gestes permettent de baisser la consommation d’énergie et de diminuer l’impact des appareils électro-ménagers sur l’environnement. Voici quatre gestes pour une utilisation écologique et économique du réfrigérateur !

L’installation, l’entretien et une bonne utilisation des appareils de froid permettent d’éviter une surconsommation d’électricité, contribuent à la sauvegarde de l’environnement et au bon fonctionnement d’un réfrigérateur. Cependant, il existe encore d’autres techniques qui pourraient donner un coup de main à tout cela. Découvrez les dans cet article.

Régler le réfrigérateur à la bonne température

4° est la température idéale et pour la garder, il faut éviter d’ouvrir constamment la porte du frigo. Si vous voulez préparer un plat, sortez tous les aliments qu’il faut d’un coup. Plus vous ouvrez la porte et plus votre appareil consomme de l’énergie pour maintenir sa température.

Éviter de mettre des plats chauds dans le réfrigérateur

Mettre du chaud au frigo revient à augmenter la température. Votre appareil mettra plus de temps pour refroidir et consommera de ce fait plus d’énergie.

Remplir votre frigo, oui mais juste ce qu’il faut

le mieux est de le remplir à 75%. Si votre réfrigérateur est trop rempli, l’air froid ne pourra pas circuler librement, ce qui peut être mauvais pour la consommation d’énergie.

Éviter les emballages

Débarrassez-vous de l’excès d’emballage (cartons, plastique) pour baisser la consommation énergétique de votre frigo.