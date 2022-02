Recrutement de 1300 élèves-agents de police : le délai du dépôt des dossiers prorogé

Les potentiels candidats au concours de recrutement de 1300 élèves agents de police disposent de plus de temps pour le dépôt des dossiers de candidature. Précédemment fixé au 2 Février, la date butoir pour le dépôt des dossiers est prorogée jusqu’au 11 Février prochain.

C’est par un communiqué radio-télévisé publié ce jeudi 03 février 2022, que le ministre de l’intérieur et de la Sécurité publique, Séidou Alassane a apporté à l’attention des potentiels candidats, l’information sur la prorogation du délai du dépôt des dossiers de candidature.

Initialement prévu pour se tenir du 18 janvier au 02 février 2022, le dépôt des dossiers pour le recrutement de la première vague de 1300 élèves-agents de police sur les 2000 autorisé par le gouvernement a été prolongé jusqu’au 11 février 2022, selon le contenu du communiqué radio télévisé.

Les conditions à remplir

Pour participer au concours de recrutement de 1300 élèves-agents de police lancée par le gouvernement, il faut remplir les conditions ci-après:

Etre de nationalité béninoise,

Avoir le baccalauréat ou un diplôme reconnu équivalent,

Etre âgé de 18 ans au moins et 25 ans au plus,

Etre apte,

Avoir 1m70 de taille (pour les candidats hommes),

Avoir 1m65 de taille (pour les candidates),

Ne pas être un fonctionnaire d’Etat,

Avoir un carnet de vaccination contre la Covid-19 ou un résultat PCR négatif datant de moins de 48 heures à chaque étape du processus du recrutement,

Envoyer une demande manuscrite adressée au directeur général de la police républicaine,

Payer les frais de quittance de 10.000 francs cfa à verser au Trésor public

Le recrutement se fera en deux phases. Une phase d’épreuve physique et sportive consistant en une course de 4000 mètres pour les candidats de sexe masculin et de 2000 mètres pour les candidats de sexe féminin. Les candidats retenus au cours de cette phase participeront ensuite à une phase d’épreuve écrite. Les centres de composition retenus pour ces différentes épreuves seront précisés ultérieurement.