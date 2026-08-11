Recrutement de 150 agents des douanes: date de la phase de visite médicale

​La Direction générale des douanes informe les candidats déclarés admissibles au concours de recrutement de 150 fonctionnaires des Douanes (au titre de l’année 2024 que la date de la visite médicale d’aptitude est officiellement fixée.

Publié le 11 août 2026 à 08:31 · Mis à jour le 11 août 2026

​Selon le communiqué rendu public le 10 août 2026 par le Directeur général des douanes, l’opération se déroulera conformément aux dispositions ci-après :

​Date de la visite : Lundi 17 août 2026.

​Lieu : Centre Médico-Social de la Garnison de Cotonou.

​Heure de convocation : 06 heures précises.

​Pièce requise : Une pièce d’identité en cours de validité.

​La direction rappelle qu’aucun retard ne sera toléré pour cette étape décisive du processus. En cas de besoin, les candidats peuvent se rapprocher de la Direction générale ou des directions régionales des douanes, ou contacter le numéro vert 01 91 13 13 13.