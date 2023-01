Recrutement de 100 auditeurs de justice: ultimatum aux candidats figurant sur la liste de rejet

Annoncé en Conseil des ministres du mercredi 26 octobre 2022, le concours de recrutement de 100 auditeurs de justice sera effectif le samedi 28 janvier 2023. Les candidats figurant sur la liste de rejet sont priés de venir apporter des corrections à leur dossier de candidature.

Par le biais d’un communiqué, le ministre du travail et de la fonction publique Madame Adidjatou Mathys informe les candidats au concours de recrutement de 100 auditeurs session des samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023 qu’ils peuvent consulter les listes d’inscription et de rejet de candidature sur le portail web du Ministère à l’adresse http://www.travail.gouv.bj ou dans les Directions Départementales du Travail et de la Fonction Publique à partir du lundi 09 janvier 2023.

A travers le même communiqué, le ministre de la fonction publique et du travail, invite les candidats qui constateront le rejet de leur dossier de candidature à faire les diligences nécessaires pour satisfaire aux motifs du rejet dan le délai exigé.

« Les candidats dont les noms figureront sur la liste de rejet pourront satisfaire aux motifs du rejet de leur candidature du mercredi 11 au vendredi 13 janvier 2023. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en compte », précise le communiqué du ministre.

