Reckya Madougou: ses bons voeux aux Béninois depuis la prison

A quelques heures de la fin de l’année 2022 et le début du nouvel an, l’ancien ministre Reckya Madougou depuis sa cellule, souhaite au peuple béninois, une nouvelle espérance et des accomplissements nouveaux.

De la prison où elle séjourne depuis plusieurs mois désormais, la candidate recallée des démocrates à l’élection présidentielle de 2021, a pensé au peuple béninois à travers ses vœux de fin d’année.

A travers une publication ce samedi 31 Décembre 2022, l’ancien ministre de la justice du président Thomas Boni Yayi, souhaite que l’année 2023 soit pour tous les Béninois une année nouvelle qui apporte une espérance nouvelle, des accomplissements nouveaux par la grâce de celui qui peut tout.

« C’est mon fervent vœu pour notre pays et à l’endroit de vous tous qui n’avez de cesse de nous soutenir », a publié l’ex conseillère spéciale chargée de la microfinance du président togolais, Faure Gnassingbé sur sa Page Facebook.

Interpellée au retour d’une activité politique sur le pont de Porto Novo et poursuivie pour financement du terrorisme, Reckya Madougou fut condamnée à 20 ans de prison ferme par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).