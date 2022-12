Reckya Madougou: la CADHP juge infondé un recours pour la suspension de son mandat de dépôt

Dans une décision rendue le 20 décembre 2022 en examen à une requête en date du 25 mars 2021 contre le Bénin et les Etats membres du Conseil exécutif de l’Union africaine, la Cour africaine des droits de I ‘Homme et des peuples (CADHP) a jugé infondé les prétentions du requérant.

Par une décision rendue le 20 Décembre 2022, la Cour africaine des droits de I ‘Homme et des peuples (CADHP) a jugé infondé une requête déposée à son secrétariat par le sieur Eric Hounguè, acteur politique béninois.

Dans la requête en date du 25 mars 2021, Eric Hounguè, a mentionné le fait que la détention de l’ex ministre de la justice et candidate des démocrates à l’élection présidentielle de 2021 est « arbitraire » et « attentatoire aux droits protégés par les articles 2, 19 et 25 du PIDCP. Le requérant poursuit ses intentions en affirmant que Reckya Madougou est détenue dans des conditions exécrables et n’a pas le droit de voir ses enfants encore mineurs ni communiquer avec ses avocats, dans la confidentialité. Après son exposé, l’homme politique béninois, demande des mesures provisoires dont une relative à la suspension du mandat de dépôt contre l’opposante béninoise Reckya Madougou.

La décision de la CADHP

Dans une décision rendue le 20 décembre 2022, la Cour africaine des droits de I ‘Homme et des peuples a estimé que les prétentions de Eric Hounguè sont infondées. En effet la juridiction africaine précise que la condamnation de l’opposante Reckya Madougou ressort du dossier du 11 décembre 2021 ; date à laquelle elle a été jugée et condamnée par la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme (Criet) à une peine de vingt (20) ans d’emprisonnement. Ainsi donc, la privation de liberté de Reckya Madougou est désormais sur la base de ladite décision de condamnation, indique la décision.

Ainsi, après analyse de la requête, la cour africaine des droits de l’homme et des peuples a jugé que la demande de l’acteur politique Eric Hounguè est infondée..

Pour rappel, la candidate recalée du parti « Les Démocrates » à la présidentielle de 2021, a été interpellée le 5 mars 2021 sur instruction du parquet spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) et condamnée à 20 ans de prison ferme.