Recette naturelle infaillible pour un traitement efficace du paludisme

Le paludisme, est une maladie qui se transmet à l’homme par des piqûres de moustiques infectés par des parasites, entraînerait chaque année des millions de décès dans le monde. Pour donc lutter contre ce mal, Claude Djankaki nous propose une recette efficace et infaillible de grand-mère.

Pour un traitement efficace contre le paludisme rebelle (traitement fréquent sans succès), fatigue générale et courbatures, Claude Djankaki nous dévoile une nouvelle recette. A l’en croire, pour l’avoir, il faut associer les feuilles d’acacia à la feuille du tamarinier velours appelée en fon assonssoin-man et ananas non mûr. Le tamarinier velours traite efficacement les parasites responsables du paludisme qui se multiplient dans l’organisme. Combiné à l’acacia et à l’ananas, l’organisme retrouve toute sa force de jeunesse.

Mode de préparation

Couper deux ananas ou plus, en fonction de la taille de la famille à disposer dans la marmite en terre. Ajouter, mélanger ensuite les feuilles de tamarinier à l’acacia pour les disposer en vue d’une fusion homogène.

Préparer et enlever du feu dès la première ébullition pour éviter de tuer les vertus par une préparation excessive.

Souvent nous perdons la vertu des plantes dans la forte préparation, surtout qu’il faudra réchauffer la tisane avant chaque prise matin, midi et soir.

Posologie:

Boire chaud, matin, midi et soir pendant une semaine au moins, pour détruire le foyer des parasites qui sont à la base des traitements répétés sans succès.

Très agréable à boire régulièrement, pour tuer le paludisme et l’état de fatigue générale, à la racine.