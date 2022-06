Recette naturelle infaillible pour le traitement de la variole

La variole, également appelée « petite vérole », est une pathologie infectieuse et contagieuse, due à un virus de la famille des poxvirus. Ce virus est redoutable car il est très résistant, mais une seule infection permet d’acquérir une immunité à vie. Mais elle est également mortelle. Pour donc la traiter, Claude Djankaki nous propose une recette de grand-mère.

La variole est une infection qui se manifeste par la fièvre, des maux de tête, des douleurs lombaires (dos) et de la fatigue. Ces symptômes en retour s’accompagnent par une éruption cutanée formée de taches rouges aplaties qui se développe dans la bouche et sur le visage. Peu après, elle s’étend au tronc et aux jambes, puis aux mains et aux pieds.

Les personnes ne sont contagieuses qu’après le début de l’éruption cutanée, la contagion étant la plus importante pendant les 7 à 10 premiers jours. Après 1 à 2 jours, les taches se transforment en vésicules, remplies de pus (formant des pustules). Après 8 à 9 jours, les pustules forment des croûtes.

Pour alors une guérison rapide, Claude Djankaki nous propose une recette naturelle à base de plantes appelées « zansoukpè-man », qui est un super antibiotique. Pour l’utiliser, il faut triturer les feuilles pour la prise de bain. Mais prendre également les feuilles triturées sous forme de tisane.