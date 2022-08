Recette maison pour nettoyer un sol carrelé sans produits chimiques

Terni par le temps et par les passages intensifs, votre carrelage a besoin d’un bon nettoyage en profondeur pour retrouver son éclat d’antan et sa propreté. Cependant vous vous demandez comment s’y prendre sans trop faire du mal à votre poche. Découvrez dans cet article, une recette simple.

Envie de retrouver un carrelage éclatant sans utiliser de produits chimiques achetés bien trop chers au supermarché ? Eh oui c’est toujours possible avec des bonnes vieilles astuces de grand-mère qui font leurs preuves depuis des générations et sont en plus bien moins douloureuses pour votre portefeuille.

Pour y donc arriver, il vous faudra :

¼ tasse de vinaigre blanc distillé

1 seau d’eau

10 gouttes d’huile essentielle de votre choix

Il faut noter que le nettoyage des sols carrelés est le plus simple. Et pour cause, il est assez résistant. Il suffit donc d’ajouter un peu de détergent écologique à de l’eau et le tour est joué. Pour nettoyer les joints des carreaux, là où la saleté a tendance à s’accumuler, vous pouvez également utiliser du bicarbonate de soude dilué à de l’eau.