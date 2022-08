Recette magique d’ail et de sel pour prendre soin de vos toilettes

Les toilettes regorgent de bactéries et de champignons en tout genre. C’est pour cela qu’il est indispensable de les nettoyer très fréquemment. Découvrez dans cet article une nouvelle recette à base d’ail et de sel pour prendre soin de vos toilettes.

L’ail et le sel font partie des ingrédients importants et utiles pour de nombreuses recettes en cuisine. Cependant, ce n’est pas la seule façon de les utiliser car ils sont également vos alliés de taille dans certaines tâches ménagères. Ils peuvent être utilisés ensemble pour nettoyer une pièce de la maison qui a toujours besoin d’une hygiène maximale : il s’agit des toilettes. En effet, il faut garder la salle de bain propre au quotidien pour qu’elle ne devienne pas un nid à virus et bactéries.

Prenez quelques gousses d’ail et épluchez-les.

Puis coupez-les en morceaux d’environ la même taille et mettez-les dans une casserole.

Ajoutez de l’eau et mettez le tout sur le feu en ajoutant une généreuse quantité de gros sel.

Faites bouillir cette solution pendant un certain temps puis filtrez l’eau et mettez-la dans une bouteille.

Versez ce mélange dans les toilettes puis nettoyez le tout avec la brosse WC. Vous verrez que l’action désinfectante et antibactérienne du sel et de l’ail fera briller vos toilettes et éloignera tous les micro-organismes.