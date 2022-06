Recette de grand-mère en traitement préventif contre le cancer de la prostate

Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l’homme. Il survient le plus souvent chez les hommes âgés de 65 ans et plus. Il est exceptionnel, quand il vient avant 50 ans. Claude Djankaki vous propose une recette de grand-mère pour prévenir ce mal.

Le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu chez les hommes. Il affecte davantage les hommes âgés. Les hommes noirs (dont les hommes d’ascendance africaine et caribéenne) en sont plus atteints. Il prend souvent naissance dans les cellules de la prostate. De type maligne, il est constitué de cellules cancéreuses qui peuvent envahir et détruire le tissu voisin. Elle peut aussi se propager à d’autres parties du corps. Il peut même entrainer le décès de sa victime. Et comme le dit l’adage populaire « Prévenir vaut mieux que guérir », Claude Djankaki dévoile une recette naturelle magique pour le prévenir.

Pour la préparer, il faut embouteiller les feuilles appelées en Fongbé « Gninsikin », préalablement lavées avec du bon Sodabi, boisson locale.

Pour sa consommation, vous pouvez transvaser le liquide afin d’y ajouter juste un peu de miel, pour faciliter le goût et l’entrée du principe actif dans le sang.

Cette boisson recommandée aussi en traitement préventif contre le diabète, guérit la variole, la varicelle et la rubéole.