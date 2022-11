Recette de grand-mère à l’ail pour soulager les abcès sous l’aisselle

Il arrive parfois d’avoir des petits bobos sous l’aisselle. Ces derniers peuvent parfois être douloureux. Découvrez ce remède de grand-mère pour les soulager, sans se rendre à la pharmacie.

L’ail est un aliment et antibiotique naturel très puissant qui empêche la masse de se développer et nettoie votre sang et votre système tout entier. Pour donc y arriver, vous pouvez faire une pâte avec de l’ail écrasé et l’étaler sur la grosseur sous l’aisselle. Laissez reposer pendant 5 minutes, puis rincez à l’eau tiède. N’oubliez pas de bien vous laver, car la pâte d’ail a tendance à sentir très forte, en particulier dans les aisselles, où la température du corps est élevée et où vous transpirez beaucoup.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Brésil - - Serbie Fifa Coupe du Monde Pays de Galles - - Iran Fifa Coupe du Monde Qatar - - Senegal Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Equateur Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Portugal 3 2 Ghana Fifa Coupe du Monde Uruguay 0 0 Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Suisse 1 0 Cameroun Fifa Coupe du Monde Belgique 1 0 Canada

Autre manière d’utiliser l’ail pour le traitement

Une autre façon d’utiliser l’ail comme remède est de le manger. Introduisez-en plus que d’habitude dans votre cuisine ou consommez 2 ou 3 clous de girofle crus et durs chaque matin à jeun. C’est un excellent remède pour les patients, hommes et femmes, qui présentent des démangeaisons sous les aisselles.