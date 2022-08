Recette de clou de girofle pour éliminer l’odeur d’urine des toilettes

Les douches et les toilettes font partie des pièces de la maison qui exigent un très bon et régulier entretien. Et pour cause, les odeurs d’humidité, ou encore d’urine peuvent rapidement s’y développer et devenir extrêmement gênantes. Il urge donc de trouver des solutions adéquates pour lutter contre. C’est pourquoi nous vous proposons une recette de grand-mère à base de clous de girofles.

Pour supprimer les mauvaises odeurs, certains ingrédients s’avèrent redoutables. Les clous de girofle font partie des remèdes grand-mères utilisés pour neutraliser les senteurs gênantes. Pour dégager un parfum agréable dans la salle de bain et les toilettes et entretenir cette pièce, préparez votre propre désodorisant à base de clous de girofle, d’huile essentielle et de bicarbonate de soude :

Ingrédients :

1 bouteille contenant 1 litre d’eau

10 clous de girofle

Quelques gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée

5 cuillères à soupe de bicarbonate de soude

Préparation :

Commencez par diluer le bicarbonate de soude dans la bouteille d’eau puis ajoutez les clous de girofle et l’huile essentielle. Mélangez le tout et placez la bouteille ouverte dans vos toilettes pour éliminer toute mauvaise odeur.