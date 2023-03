Recette de clou de girofle pour éliminer définitivement les cafards et les moucherons

Bien qu’ils ne soient pas spécialement nocifs, les cafards et les moucherons restent des parasites. Heureusement, il est possible de les éloigner de chez vous grâce à des solutions douces mais à forte puissance d’insectifuge. Découvrez dans cet article comment réaliser cette recette maison à base de clou de girofle et de vinaigre blanc pour se débarrasser des cafards et des moucherons.

Le vinaigre blanc comme les clous de girofle, sont deux répulsifs naturels que les moucherons et les cafards ne supportent pas. Et si un seul de ces ingrédients peut suffire à les faire fuire, l’un peut décupler le pouvoir répulsif de l’autre quand ils sont mis ensemble. Pour ce faire, la recette est incroyablement simple en plus d’être très efficace :

Ajoutez 1 verre de vinaigre blanc à l’intérieur d’un flacon pulvérisateur

Versez 3 cuillères à café de clous de girofle dans le flacon

Refermez le flacon puis laissez agir pendant 2 heures

Pulvérisez les plantes et les zones habituellement infestées par moucherons. Passez par les rideaux et les fenêtres pour repousser les moustiques et toutes les autres zones où circulent les cafards et les autres insectes