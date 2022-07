Recette à base de pâte dentifrice pour se débarrasser des rats et des souris

Il n’y a pratiquement pas d’endroits qui ne sont pas envahis par les rats ou les souris et dont les propriétaires n’en souffrent pas. Ces derniers tentent alors par tous les moyens d’y remédier radicalement. Découvrez une nouvelle recette maison dans cet article.

Les rats et les souris sont des rongeurs qui posent de sérieux problèmes aux hommes. Ils proviennent principalement des égouts où des broussailles aux alentours des habitations. En plus d’être nuisibles, ils peuvent aussi importer des maladies dans les domiciles.

Il urge donc de lutter contre ces petites bêtes nuisibles. C’est d’ailleurs pourquoi, nous vous proposons dans cet article une recette maison à base de pâte dentifrice.

Ingrédients

1 cuillère à soupe de levure chimique

2 cuillères à soupe de farine

4 cuillères à soupe de cacahuètes salées écrasées

1 cuillère à soupe de sucre

2 cuillères à soupe de dentifrice

Utilisation :

Mélangez tous les éléments dans un récipient jusqu’à obtenir une mixture compacte et homogène. Le dentifrice servira d’agent liant pour la préparation. Par la suite, formez des petites boules et placez-les dans les zones où vous avez aperçu des souris. Les rongeurs devraient être attirés par le sucre et les arachides et une fois qu’ils dégusteront l’appât, celui-ci devrait avoir résolu votre problème.