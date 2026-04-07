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Real Madrid: Vinícius Júnior se livre sur sa relation froide avec Xabi Alonso

L’ailier du Real Madrid, Vinicius Junior, a reconnu une absence d’affinité avec son ancien entraîneur, Xabi Alonso, expliquant son silence après le départ du technicien espagnol.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Football
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Real Madrid: Vinícius Júnior se livre sur sa relation froide avec Xabi Alonso
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L’ailier du Real Madrid, Vinícius Júnior, est revenu sur sa relation avec son ancien entraîneur Xabi Alonso, admettant qu’elle n’avait jamais été particulièrement fluide. En conférence de presse, à la veille du quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich, l’international brésilien a expliqué pourquoi il n’avait pas publié de message d’adieu à l’attention de son ancien coach. « Chaque entraîneur a ses habitudes et, peut-être, que nous n’avions pas une grande affinité », a-t-il confié, selon Fabrizio Romano.

Vinícius est également revenu sur une période plus délicate de sa carrière : « C’était un moment difficile, car je ne jouais que quelques minutes. J’ai beaucoup appris, j’ai réfléchi et je me suis amélioré depuis. » Arrivé sur le banc madrilène en remplacement de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso n’aura finalement pas réussi à s’imposer dans la durée. Son passage au Santiago Bernabéu s’est achevé prématurément, certains observateurs évoquant des difficultés à gérer un vestiaire riche en fortes personnalités.



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