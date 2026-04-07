Real Madrid: Vinícius Júnior se livre sur sa relation froide avec Xabi Alonso

L’ailier du Real Madrid, Vinícius Júnior, est revenu sur sa relation avec son ancien entraîneur Xabi Alonso, admettant qu’elle n’avait jamais été particulièrement fluide. En conférence de presse, à la veille du quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich, l’international brésilien a expliqué pourquoi il n’avait pas publié de message d’adieu à l’attention de son ancien coach. « Chaque entraîneur a ses habitudes et, peut-être, que nous n’avions pas une grande affinité », a-t-il confié, selon Fabrizio Romano.

Vinícius est également revenu sur une période plus délicate de sa carrière : « C’était un moment difficile, car je ne jouais que quelques minutes. J’ai beaucoup appris, j’ai réfléchi et je me suis amélioré depuis. » Arrivé sur le banc madrilène en remplacement de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso n’aura finalement pas réussi à s’imposer dans la durée. Son passage au Santiago Bernabéu s’est achevé prématurément, certains observateurs évoquant des difficultés à gérer un vestiaire riche en fortes personnalités.





