Real Madrid: Vinicius dans le viseur des légendes du Bayern

À la veille du quart de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, Vinicius Junior se retrouve dans la tourmente. Lothar Matthäus et Markus Babbel ont sévèrement critiqué l’ailier brésilien pour ses provocations et ses simulations répétées sur le terrain.

Les légendes du Bayern Munich, Lothar Matthäus et Markus Babbel, ont une nouvelle fois critiqué l’ailier du Real Madrid, Vinicius Junior, pour son comportement sur le terrain à la veille du quart de finale aller de la Ligue des champions, mardi soir au Santiago Bernabéu. Vinicius, souvent pointé du doigt pour ses gestes provocateurs et ses célébrations théâtrales, ne laisse personne indifférent.

Sur Sky90 – The Football Debate, Matthäus a déploré les attitudes répétitives de l’international brésilien, tandis que Babbel a dénoncé ses simulations exagérées lors des fautes. « Cela dure depuis des années. Vinicius est, bien sûr, un grand joueur, mais il provoque constamment », a déclaré Matthäus via Mundo Deportivo. « Quand on réussit enfin à le contenir sur le terrain, il ne fait que se plaindre et geindre. » De son côté, Babbel a ajouté : « Je respecte son talent, mais le voir tomber et se rouler quatorze fois à chaque contact, je n’aime tout simplement pas ça. »