Real Madrid: Tchouaméni suspendu pour le match retour contre le Bayern Munich en Allemagne

Averti à l’aller face au Bayern, Aurélien Tchouaméni manquera le quart de finale retour de Ligue des champions, privant le Real Madrid d’un élément clé dans un match décisif.

Le milieu de terrain du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, a écopé d’un match de suspension en Ligue des champions. L’international français manquera ainsi le quart de finale retour face au Bayern Munich, prévu la semaine prochaine à l’Allianz Arena. Cette suspension fait suite au carton jaune reçu lors de la défaite madrilène (2-1) à l’aller, disputé au Santiago Bernabéu. Un avertissement synonyme de suspension automatique en raison d’une accumulation de cartons.

Âgé de 26 ans, Tchouaméni constitue un élément clé de l’entrejeu merengue cette saison. Son absence représente donc un coup dur pour le club espagnol à l’approche d’un rendez-vous décisif, qui déterminera le qualifié pour les demi-finales. Face à l’armada bavaroise, le Real Madrid devra composer sans l’un de ses piliers, dans un contexte où chaque détail pourrait peser lourd dans la balance.





