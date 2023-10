Real Madrid: « Nous allons à Barcelone pour gagner », Toni Kroos sur le Clasico

-Publicité-

Toni Kroos s’est prononcé sur le Clasico face au Barça, samedi au Camp Nou. Et le milieu de terrain du Real Madrid a assuré que les siens sont déterminés à prendre les trois points de la victoire.

En tête du classement avec une longueur d’avance sur le Barça, le Real Madrid dispute samedi prochain l’un des matchs décisifs du championnat. Les Madrilènes se déplacent au Camp Nou pour y affronter les Blaugranas. Un match comptant pour la 11è journée de Liga. A égalité de points avec le surprenant Gérone (2è), les Merengues n’ont pas droit à l’erreur, au risque de perdre leur fauteuil de leader.

Pas de quoi fait paniquer cependant Toni Kroos, confiant pour ce duel des titans espagnols. Dans son podcast intitulé « Einfach mal luppen », en compagnie de son frère Felix, le milieu de terrain allemand a assuré que les siens iront en Catalogne pour remporter les trois points de la victoire.

« Nous irons à Barcelone pour gagner. Si nous pouvons gagner, nous aurions quatre points d’avance sur Barcelone, ce qui ne voudrait rien dire. Et si nous perdons , nous serions à deux points de Barcelone, ce qui ne voudrait rien dire non plus. Mais il est clair que nous voulons gagner. Le Clasico est le Clasico », a confié Kroos. Rendez(vous ce samedi au Camp Nou, à partir de 15h15 (GMT+1) pour le verdict.