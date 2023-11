Real Madrid: le groupe de Carlo Ancelotti face à Valence sans Kepa et Arda Güler

-Publicité-

Blessés, Kepa et Arda Güler ne font pas partie de la liste des joueurs du Real Madrid retenus pour affronter Valence, ce samedi en Liga. Un groupe de 20 madrilènes dévoilé ce vendredi par l’entraineur Carlo Ancelotti.

Impressionnant en Ligue des champions, avec une qualification pour les huitièmes de finale après sa démonstration de force face au Braga (3-0) mercredi, le Real Madrid traine cependant le pas en championnat. Tenus en échec par le Rayo Vallecano (1-1) le weekend dernier, les Madrilènes occupent actuellement la deuxième place au classement, derrière le surprenant leader Gerone.

Une situation que va devoir rapidement corriger la Casa Blanca, alors que les siens reçoivent Valence ce samedi, à l’occasion de la 13è journée de Liga. A deux points du trône, les Merengues doivent arracher la victoire face à l’actuel 8è et espérer un faux pas des Gironistes pour reprendre le fauteuil de leader.

Ce vendredi, l’entraineur Carlo Ancelotti a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour le match contre Valence. Le technicien italien a fait appel à 20 merengues, sans Kepa. Le gardien de but espagnol souffre d’une blessure à la cuisse droite. Son coéquipier Arda Güler, de nouveau blessé, n’a pas non plus été retenu par Ancelotti dans son groupe. Manquent aussi à l’appel, Dani Ceballos et Aurélien Tchouaméni, blessés eux aussi,

Le groupe du Real Madrid face à Valence

Andriy Lunin, Fran González, Diego Piñeiro. Dani Carvajal, David Alaba, Lucas Vázquez, Nacho Fernández, Ferland Mendy, Fran García, Edgar Pujol. Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Toni Kroos, Luka Modric, Jude Bellingham, Nico Paz. Rodrygo Goes, Brahim Díaz, Vinícius Junior, Joselu Mato.