Real Madrid: le club s’inquiète pour Thibaut Courtois

Blessé et obligé de quitter le rassemblement de la Belgique, Thibaut Courtois inquiète le Real Madrid selon les informations de Sport. Le club redoute entre trois semaines et un mois d’absence pour son portier.

Thibaut Courtois a été libéré par la sélection belge, après avoir ressenti une légère douleur aux adducteurs. Le gardien est d’ailleurs déjà rentré à Madrid, et ne participera donc pas au match amical de son pays contre l’Allemagne. Si Marca a filé dans un premier temps, que l’ancien gardien de Chelsea n’arrivait rien de grave, les dernières nouvelles ne sont pas aussi rassurantes.

En effet, selon Sport, le Real Madrid s’inquiète pour son dernier rempart. D’après cette source, les Madrilènes craignent que cette blessure de Courtois, ne l’éloigne des terrains pour une période entre trois semaines et un mois. Si cela se confirmait, le gardien de but Merengue manquerait le match retour en Coupe du Roi contre le Barça et le quart de finale de Ligue des champions contre Chelsea.

Thibaut Courtois va passer des tests médicaux approfondis ce lundi pour connaître la gravité de sa blessure. La direction madrilène et les supporters croisent certainement les doigts pour que leur portier n’ait rien de grave. Pour rappel, en cas d’absence, Andriy Lunin aura la lourde tâche de remplacer le belge dans les cages des Merengues.