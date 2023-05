Real Madrid: la réaction de Ancelotti après le sacre en Coupe du Roi

-Publicité-

En conférence de presse d’après-match ce samedi soir, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a analysé la victoire des siens en finale de la Coupe du Roi contre Osasuna (2-1). Et, le technicien italien est déjà focus sur la Ligue des champions.

Après 9 ans d’attente, le Real Madrid a de nouveau célébré le titre en Coupe du Roi ce samedi soir. Les Merengue ont en effet battu Osasuna (2-1) en finale, pour s’offrir le 20e Copa del Rey de leur histoire. Un succès acquis notamment grâce au doublé du prodige brésilien Rodrygo (2e, 70e). Après la rencontre, l’entraîneur Carlo Ancelotti avait évidemment le sourire en conférence de presse.

« Le match a été dur et compliqué. On a souffert à certains moments du match. On a très bien commencé et nous méritions de l’emporter. Dans les finales, il y a toujours de la souffrance puis de la joie« , a lancé le technicien italien, relayé par Real France, qui reste tout de même mesuré. L’ancien coach du PSG est en effet déjà focus sur la demi-finale aller de la Ligue des champions face à Manchester City, mardi prochain.

« Cette Copa est arrivée à un moment important et après des éliminatoires très importants. C’est un titre mérité après avoir joué des adversaires très forts. Il faut maintenant penser à mardi… On va célébrer un peu ce soir mais pas tant que ça. On doit ensuite se focaliser sur mardi », a-t-il poursuivi.

Carlo Ancelotti a également fait l’éloge de ses deux prodiges brésiliens Vinicius et Rodrygo, particulièrement en jambe dans cette finale. « Ils ont fait la différence. Vinicius a été déséquilibrant sur la première période et Rodrygo a marqué les deux buts. Les deux ont fait la différence« , a-t-il ajouté. Les deux génies devront rééditer cette performance dans quelques jours contre Man City en Ligue des champions.

