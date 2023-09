Real Madrid: la liste de Carlo Ancelotti pour la Ligue des champions

Le Real Madrid a transmis à l’UEFA sa liste des joueurs retenus pour la phase finale de la Ligue des champions. Une dizaine de jeunes madrilènes font partie du groupe.

A l’instar des autres équipes qualifiées pour la phase finale, le Real Madrid a aussi transmis à l’UEFA sa liste des joueurs retenus pour la Ligue des champions. Et l’instance européenne du football a dévoilé le groupe sélectionné par Carlo Ancelotti. Contraints de respecter plusieurs règles dont l’inclusion des jeunes du centre de formation, Carlo Ancelotti a ajouté Obrador, Carrillo, Marvel, Tobías, Álvaro Rodríguez, Nico Paz ou encore Gonzalo Garcia.

Malgré les blessures de longue durée de Thibaut Courtois et d’Eder Militao, ces deux joueurs ont également été inscrits, bien que leurs chances de jouer restent minces. Toutefois, leur présence dans l’effectif leur permet de prendre part à la compétition en cas de nécessité.

Ainsi, aux côtés de Courtois, Kepa et Lunin, la liste des gardiens de but inclut également les noms de Lucas Cañizares, Diego Piñeiro, et Fran González. Cette sélection minutieusement élaborée reflète la stratégie du Real Madrid pour aborder les défis à venir en Ligue des Champions européenne. Pour rappel, les Merengues lancent leur compétition face à l’Union Berlin le 20 septembre prochain.

Le groupe du Real Madrid en LDC

Gardiens : Courtois, Lunin, Kepa, Diego Piñeiro, Fran González, Cañizares

Défenseurs : Carvajal, Militão, Alaba, Nacho, Franck Garcia, Rüdiger, Mendy, Obrador, Carillo, Marvel, Tobias

Milieux : Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Vazquez, Tchouaméni, Ceballos, Brahim Diaz, Güler, Mario Martin, Nico Paz

Attaquants : Vinicius, Rodrygo, Joselu, Alvaro Rodriguez, Gonzalo

