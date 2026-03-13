Real Madrid: Kylian Mbappé de retour à l’entrainement

Touché au genou depuis plusieurs semaines, l’attaquant français du Real Madrid, Kylian Mbappé, a repris l’entraînement à Valdebebas. Des images publiées sur ses réseaux sociaux laissent entrevoir un retour imminent.

Touché au genou depuis plusieurs semaines, l’attaquant français du Real Madrid, Kylian Mbappé, a repris l’entraînement à Valdebebas. Des images publiées sur ses réseaux sociaux laissent entrevoir un retour imminent.

Les supporters du Real Madrid peuvent entrevoir le bout du tunnel. Écarté des terrains ces dernières semaines en raison d’une blessure au genou, Kylian Mbappé semble désormais sur la voie du retour. L’attaquant français, touché depuis la fin de l’année et victime d’une entorse du genou, avait été mis au repos par le staff médical madrilène afin d’éviter toute aggravation. Une période délicate pour l’ancien joueur du Paris Saint‑Germain, dont l’état physique alimentait de nombreuses spéculations ces derniers temps.

Profitant de cette pause forcée, l’international français s’était offert quelques jours de repos à Paris avant de rejoindre la capitale espagnole pour poursuivre sa rééducation. Ces dernières heures, le principal intéressé a donné des nouvelles encourageantes. Sur une vidéo publiée dans sa story Instagram, Mbappé apparaît à l’entraînement sur les installations du club à Valdebebas. On y voit l’ancien joueur de AS Monaco effectuer plusieurs exercices avec ballon, enchaîner les appuis et tenter quelques frappes.

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