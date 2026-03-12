Real Madrid: inquiétude autour de Ferland Mendy malgré la démonstration face à Manchester City

Large vainqueur de Manchester City (3-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le Real Madrid savoure son succès. Mais la sortie sur blessure de Ferland Mendy jette une ombre avant le déplacement décisif en Angleterre.

Au lendemain d’une soirée européenne maîtrisée face à Manchester City, le Real Madrid peut aborder la manche retour avec sérénité après son succès net (3-0) au Santiago Bernabéu. Portés par un Federico Valverde étincelant, auteur d’un triplé retentissant, les Madrilènes ont pris une sérieuse option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Une prestation majuscule qui place les Merengue dans une position idéale avant de se rendre en Angleterre la semaine prochaine.

Mais tout n’a pas été parfait pour la formation madrilène. Au retour des vestiaires, Ferland Mendy a été contraint de céder sa place. Le latéral français, pourtant solide durant le premier acte, a ressenti une gêne physique et n’a pas repris la seconde période. Il a été remplacé dès la 46e minute par Fran García. Un nouveau coup dur potentiel pour l’ancien joueur du FC Mantois, régulièrement freiné par les blessures ces derniers mois. Après la rencontre, son entraîneur Alvaro Arbeloa n’a pas caché son inquiétude devant les médias.

