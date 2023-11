Real Madrid: Fede Valverde rempile avec les Merengues

-Publicité-

Le Real Madrid a annoncé ce jeudi la prolongation de son milieu de terrain Federico Valverde, qui est désormais lié aux Madrilènes jusqu’en 2029.

Le Real Madrid enchaine les prolongations de ses joueurs prometteurs en ce début de saison. Après Vinicius Jr (2027), Rodrygo (2028) et Eduardo Camavinga (2029), c’est au tour de l’Uruguayen Federico Valverde de rallonger son bail avec le géant espagnol. Le club madrilène a en effet officialisé ce jeudi la prolongation de son milieu de terrain qui est désormais lié à la Casa Blanca jusqu’en 2029.

« Le Real Madrid C. F. et Fede Valverde ont convenu d’une prolongation de contrat pour le joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2029. (…) En six saisons sous le maillot de l’équipe première, il est déjà l’un des meilleurs milieux de terrain du monde« , ont indiqué les pensionnaires de Liga dans un communiqué officiel.

Arrivé au Real Madrid en 2016 en provenance du club uruguayen, le CA Peñarol, Fede Valverde a déjà disputé plus de 220 matchs sous les couleurs merengues avec plusieurs titres glanés dont la Ligue des champions et la Liga (à deux reprises). Avec sa prolongation, sa clause libératoire est passée à 1 milliard d’euros.