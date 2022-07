Real Madrid: Eder Militao bientôt blindé

Selon les informations de Marca, le Real Madrid va prolonger son défenseur central Eder Militao dans les prochains jours. Tout serait déjà bouclé pour que le brésilien étende son bail jusqu’en 2028 avec le champion d’Espagne en titre.

Alors que la presse espagnole affirme que le Real Madrid a fini de faire ses emplettes sur ce marché des transferts estival, le club espagnol s’active tout de même en coulisse pour prolonger les contrats de certains de ses cadres. Après avoir prolongé Modric d’un an, et bouclé les dossiers Vinicius Jr et Rogrygo, la Casa Blanca va aussi étendre le bail d’Eder Militao prochainement selon AS.

Très solide cette saison dans l’axe de la défense madrilène, aux côtés de David Alaba, l’international Auriverde va rempiler jusqu’en 2028 d’après les informations du média espagnol. Sa clause libératoire devrait être fixée à un milliard d’euros, preuve que Florentino Perez compte sur son jeune défenseur pendant encore plusieurs années.

Décevant à ses débuts au Real Madrid, Eder Militao a pris de la place lors de la saison 2020-2021, avant de finalement confirmer son nouveau statut la saison dernière avec les départs de Raphaël Varane et Sergio Ramos. Son duo avec David Alaba a permis au Real Madrid de se sortir de plusieurs situations compliquées cette saison, notamment en finale de la Ligue des Champions contre Liverpool. Une rencontre dans laquelle les deux joueurs se sont montrés magistraux.