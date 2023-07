Real Madrid: David Alaba et Wizkid s’éclatent en Allemagne

- Publicité-

En vacances d’été, le défenseur du Real Madrid et capitaine de la sélection autrichienne, David Alaba, a été aperçu en Allemagne au côté de la superstar nigériane, Wizkid, au Rolling Loud Festival 2023, qui s’est tenu à Munich.

La star autrichienne, David Alaba, est de retour sur la liste des tendances des réseaux sociaux. Le défenseur latéral du Real Madrid profite de ses derniers jours de vacances avant la reprise des activités professionnelles avec les Merengues, qui iront très prochainement en tournée dans le cadre de la pré-saison 2023-2024. Le joueur de 31 ans a pris la tête des célébrités les plus en vues sur le net après sa dernière publication.

Alaba a publié plusieurs photos de ses vacances d’été sur son compte Instagram officiel. Sur l’un de ses posts est écrit: « Rolling Loud était amusant ». Une publication rapidement commentée par sa soeur Rose Mary Alaba, en tournage en Afrique de l’ouest: « Caaaallmmmm down Ma g. Relaaxxx. »

Sur l’image, Alaba est repéré avec le chanteur et compositeur nigérian Ayodeji Ibrahim Balogun, connu professionnellement sous le nom de Wizkid. La star de l’Afrobeat a été la tête d’affiche du premier jour du festival de trois jours, qui a débuté le vendredi 7 juillet 2023. Wizkid a séduit le public avec certains de ses plus grands succès. D’Azonto à One Dance, Bad To Me, Samba, Song Of Life et bien d’autres, le chanteur a fait lever la foule, dansant et chantant à chaque rythme. Un évènement grandiose qui a connu la présence de plusieurs célébrités, dont Alaba.

David Alaba et le Nigéria

David Alaba, né d’un père nigérian à Vienne, en Autriche, continue de se connecter avec ses racines. L’ancien joueur du Bayern est devenu viral sur les réseaux sociaux après une rencontre avec le président Bola Ahmed Tinubu à Paris.

Il a exprimé son intérêt à renouer avec ses racines nigérianes à travers plusieurs efforts de développement. Le joueur a offert au président Tinubu un maillot du Real Madrid et a posé pour des photos avec l’entourage nigérian en France.

Une installation de toilettes biodégradables à la pointe de la technologie a été présentée l’année dernière par l’association caritative de David Alaba à la communauté Ogere Remo dans l’État d’Ogun. Selon la presse locale, il a l’intention de construire un centre d’entraînement de football au Nigeria.

