Real Madrid: Courtois lance le match retour contre Man City en LDC

-Publicité-

Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, considère la demi-finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City comme une véritable finale, après le match nul de mardi soir (1-1). Il souligne également la capacité de son équipe à briller dans ce type de rendez-vous.

Le Real Madrid recevait Manchester City ce mardi soir, à l’occasion de la demi-finale aller de la Ligue des champions Dans une rencontre très tactique, les deux équipes se sont neutralisées sur le score de 1-1 D’une frappe magique, Kevin De Bruyne a répondu à l’ouverture du score de Vinicius Jr, également sur un tir exceptionnel. Un résultat qui accorde un léger avantage aux Cityzens pour le match retour, qui se tiendra à l’Ethidad mercredi prochain.

Mais Thibaut Courtois, le dernier rempart du Real Madrid, ne se laisse pas perturber par l’énorme défi qui attend les siens. « C’était un bon match des deux côtés. Nous avons défendu un peu plus. Si vous voulez défendre, vous ne devez pas donner à Haaland l’espace pour courir pour trouver ces passes que Kevin, Bernardo et Gundogan peuvent jouer facilement. Nous avons bien joué. En conséquence, ils ont tiré davantage de loin. Rodri, Kevin (De Bruyne) sont de bons frappeurs. C’était un bon tirage et tout était à jouer« , a d’abord confié le belge à BT Sport, relayé par RMC Sport.

- Publicité-

« Ce sera comme une finale »

Il aborde également la deuxième manche de ce choc comme une finale et incite ses partenaires à l’imiter. « Ce sera comme une finale, lance-t-il. J’espère que nous pourrons mettre cela dans notre esprit même si c’est à l’extérieur, mais je pense que nous sommes plutôt bons pour gagner les finales, donc j’espère que nous pourrons le mentaliser comme ça, même si c’est à City« , a ajouté Courtois.

Pour finir, l’ancien portier de Chelsea a fait une analyse du jeu de Manchester City avec Erling Haaland à la pointe de l’attaque. « City est une équipe qui joue avec la possession, a-t-il déclaré. Mais avec Haaland, ils jouent un football plus direct. Même quand Ederson a le ballon, il joue parfois très en profondeur, aujourd’hui il ne l’a pas fait. C’était un jeu différent.

Quand ils ont eu le ballon, nous sommes descendus un peu pour leur donner de l’espace. Je pense que parfois, quand ils récupéraient le ballon, nous étions trop impatients de passer trop en profondeur et nous ne contrôlions pas notre jeu car nous sommes habitués à avoir plus de possession. Ils ont bien pressé. Je pense que c’était un bon match, nous avons eu des occasions à la fin, Ederson a fait deux arrêts. Ce sera un match amusant à City.«

Articles similaires