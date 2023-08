Real Madrid: Carlo Ancelotti ferme la porte à une arrivée de Victor Osimhen

-Publicité-

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s’est prononcé sur l’éventuelle arrivée de Victor Osimhen au Real Madrid cet été. Et le technicien italien a assuré que ce n’est pas une option envisagée par les Madrilènes.

Orphelin de Karim Benzema, parti à la fin de la saison dernière, le Real Madrid n’a pas trouvé un preneur au poste de numéro 9 laissé par l’attaquant français. Plusieurs noms ont pourtant été annoncés par la presse pour succéder au Ballon d’Or 2022, dont Victor Osimhen. Meilleur buteur du championnat italien avec 26 buts lors du précédent exercice, le Nigérian fait partie aujourd’hui des meilleurs avant-centre d’Europe. Un profil idéal pour l’attaque madrilène qui n’a jusqu’ici enrôlé que Joselu en provenance d’Espanyol Barcelone.

Mais pour Carlo Ancelotti, le buteur de Naples ne fait pas partie des plans des Merengues. Face aux journalistes ce mercredi, le technicien italien a assuré que le natif de Lagos n’était pas une option pour les vice-champions de Liga en titre. « Osimhen ? C’est l’un des attaquants les plus forts d’Europe, mais nous n’avons pas pensé à lui. D’une autre manière, nous avons décidé de compenser le départ de Benzema par l’arrivée de Bellingham », a fait savoir Ancelotti.

Arrivé du Borussia Dortmund cet été pour 110 millions d’euros, Jude Bellingham a déjà mis tout le monde d’accord à Madrid, avec trois buts au compteur. Mais Victor Osimhen ne manque pas non plus d’argument, avec un doublé face à Frosinone (1-3) ce weekend, en première journée de Serie A. Tout est donc encore possible, à une semaine de la fin du mercato, alors que le public merengue presse de plus en plus pour l’achat d’un attaquant de pointe.

🗣️ Ancelotti : « Osimhen 🇳🇬 ? C’est l’un des attaquants les PLUS FORTS d’Europe, mais nous n’avons pas pensé à lui. On a en quelque sorte décidé de COMPENSER le DÉPART de Benzema 🇫🇷 par l’ARRIVÉE de Jude Bellingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. » #RealMadrid ✅ 🤔 pic.twitter.com/HyOBGQh6yY — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) August 23, 2023

