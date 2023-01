Real Madrid: Carlo Ancelotti analyse la victoire contre l’Atletico

Le Real Madrid a renversé l’Atletico ce jeudi soir (3-1), en quart de finale de la Coupe du Roi. En conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur Carlo Ancelotti a jugé la prestation des siens.

Les Merengue seront au rendez-vous des demi-finales de la Coupe du Roi. En quart de finale, ce jeudi soir, les coéquipiers de Karim Benzema ont renversé l’Atletico (3-1), pour décrocher leur qualification au tour suivant de la compétition. Cueillis à froid, devant leur public du Santiago Bernabeu, par un but d’Alvaro Morata (19è), les Merengue s’en sont remis à un exploit individuel de Rodrygo pour égaliser en seconde période (79è). En prolongation, Karim Benzema (103è) et Vinicius Jr (120+1) ont terminé le travail.

Après la rencontre, l’entraîneur Carlo Ancelotti s’est présenté face à la presse. Et le technicien italien a salué l’engagement de ses joueurs. « L’engagement de chacun et le banc apporte beaucoup, c’est bien d’avoir des joueurs qui peuvent apporter de la sorte. Aujourd’hui, ils ont été encore très compétitifs, le rival était meilleur en première mi-temps et je pense que notre seconde mi-temps a été très bonne. Puis nous avons bien démarré la prolongation.« , a-t-il expliqué, relayé par Real France, avant de poursuivre.

« J’étais très en colère contre Villarreal, mais pas aujourd’hui. Je suis toujours convaincu que nous avons les moyens de nous améliorer. La deuxième mi-temps était plus un changement mental qu’un changement de stratégie. Les joueurs ont mis plus d’énergie. Puis les changements ont apporté plus de qualité. C’est vrai qu’il est difficile d’expliquer comment une équipe qui joue si mal en première mi-temps peut jouer si bien en seconde…«

En demi-finale, le Real Madrid affrontera l’une des trois autres équipes qualifiées pour ce tour, notamment le FaC Barcelone, Osasuna et Bilbao. Le tirage au sort de ce dernier carré de la Coupe du roi est prévu pour lundi prochain.