Real Madrid: Camavinga relativise le retard de 5 points sur le Barça

Après son nul contre la Real Sociedad (1-1) ce dimanche, le Real Madrid se retrouve désormais à 5 points du leader de la Liga, le FC Barcelone, et semble déjà largué dans la course au titre. Mais pour Eduardo Camavinga, cet écart n’est pas encore dramatique.

Le Real Madrid recevait ce dimanche soir, au Santiago Bernabeu, la Real Sociedad pour le compte de la 19è journée de Liga. Dans une rencontre pourtant totalement dominée, les Merengue n’ont jamais réussi à battre la défense adverse, concédant un nul frustrant sur le score de 0-0. Un mauvais résultat qui relègue le club de la capitale espagnole à 5 points du leader du championnat le FC Barcelone. Et si cet écart peut déjà apparaître énorme, il n’y a pourtant pas de quoi paniquer selon Eduardo Camavinga.

Interrogé par Movistar, après la rencontre, le jeune milieu de terrain français, reconverti latéral gauche pour ce match, a d’abord lancé, relayé par Real France: « Ce sont deux points de perdus, mais la saison est encore très longue. On ne perd pas en confiance et on va de l’avant car il y a un autre match dans trois jours« , avant d’ajouter: « Comme je l’ai dit, la saison est encore très longue. Il reste beaucoup de matchs et on ne peut savoir qui va gagner. Cinq points, c’est rien du tout sur une saison.«

L’ancien joueur de Rennes s’est également prononcé sur son nouveau rôle de latéral gauche: « J’ai joué à ce poste à la Coupe du Monde, je suis ici pour aider l’équipe et tout donner pour ce club. J’y ai déjà joué 30 minutes chez les jeunes à Rennes aussi. Ce n’est pas mon poste mais je suis là pour aider. » Et Camanvinga se sera montré très convaincant comme remplaçant de Ferland Mendy, gagnant même des points auprès de son entraîneur Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid accueillera Valence le week prochain, à l’occasion de la 20è journée du championnat espagnol. Une rencontre que les coéquipiers d’Eduardo Camavinga devront remporter pour ne pas se trouver trop loin du FC Barcelone. Les Merengue avaient affronté les Ches récemment en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. Un duel qu’ils ont remporté aux tirs au but (1-1, 4-3).