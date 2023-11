Real Madrid-Braga: les compos officielles des deux équipes

-Publicité-

Le Real Madrid reçoit le Sporting Braga ce mercredi à 21h GMT+1 au Santiago Bernabeu, dans le cadre de la 4è journée de phase de groupe de la Ligue des champions. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

En tête du groupe C avec trois victoires en autant de sorties, le Real Madrid pourrait se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions ce mercredi. Les Madrilènes affrontent le Sporting Braga, à l’occasion de la quatrième journée de phase de groupe. Victorieux 2-1 au Portugal, les Merengues sont capables de récidiver face aux Portugais au Santiago Bernabeu.

Pour ce faire, l’entraineur Carlo Ancelotti a opéré quelques changements dans son habituel 4-4-2 diamant avec Vinicius et Rodrygo en attaque. Touché à l’épaule contre le Rayo Vallecano, Jude Bellingham reste sur le banc et laisse sa place à Brahim Diaz, pour le poste de numéro 10, tandis que Camavinga, Kroos et Valverde sont alignés au milieu de terrain.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Kepa – Vazquez, Rüdiger, Nacho, Mendy – Valverde, Camavinga, Kroos – Brahim – Rodrygo, Vinicius.

Braga : Matheus – Gomez, Fonte, Niakaté, Borja – Moutinho, Carvalho, Zalazar – Djalo, R. Horta, Bruma.