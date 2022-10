Real Madrid-Barcelone: Drake a perdu une grosse somme à cause du clasico

Avant le clasico de ce dimanche, le rappeur Drake avait partagé un message sur Instagram, dans lequel il annonçait avoir misé 800 000 dollars canadien sur la victoire du Barça. Une somme perdue puisque le club catalan a été vaincu par le Real Madrid (3-1).

Drake était mis à l’honneur ce dimanche sur le maillot du FC Barcelone lors du clasico contre le Real Madrid. En effet, pour célébrer son record 50 milliards d’écoutes en cumulé sur Spotify, le géant musical, sponsor officiel du Barça, a laissé sa place à un hibou, représentant la marque de vêtements OVO dirigée par Drake. Et pour fêter au mieux l’événement, le rappeur canadien est allé de son pari sur le match.

Avant le coup d’envoi de la rencontre disputée ce dimanche au Santiago Bernabeu, Drake a posté un message dans lequel il a partagé avoir misé 800 000 dollars canadien (537 000 £/600 000 $) sur les victoires du FC Barcelone et Arsenal. Si les Gunners ont gagné, malheureusement pour lui, c’est le Real Madrid qui a remporté le clasico sur le score de 3-1. Une grosse perte donc pour le rappeur, qui aurait pu empocher 2,8 millions de dollars.

Des joueurs du Real Madrid se moquent de Drake

Le pari du rappeur canadien a évidemment fait le tour du monde et a même été vu par certains joueurs du Real Madrid. Après la victoire des siens contre le Barça, Rodrygo s’est moqué du Drake. Le Brésilien a posté « God’s Plan » (le plan de Dieu, NDLR) sur ses réseaux sociaux, en référence à l’un des morceaux les plus célèbres de Drake. Et il n’est pas le seul à s’être lancé dans le chambrage, puisque David Alba y est également allé de sa petite pique. « Désolé Drake, le Real Madrid était le seul chemin à suivre », a commenté de son côté sur Instagram l’international Autrichien. Autant dire qu’ils n’ont pas raté le rappeur.