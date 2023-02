Real Madrid: Ancelotti explique la défaite à Majorque et croit encore au titre en Liga

Le Real Madrid a chuté dimanche sur la pelouse de Majorque (0-1) lors de la 20è journée de Liga. Après la rencontre, l’entraîneur Carlo Ancelotti a expliqué que le match s’est joué sur de petits détails, mais ne renonce pas au titre malgré le retard de huit points sur le Barça.

Le Real Madrid a pratiquement dit adieu au titre en Liga, après sa défaite (0-1) sur la pelouse de Majorque ce dimanche. Dans une rencontre qui a été très compliquée physiquement pour les coéquipiers de Karim Benzema, absent pour l’occasion, les Merengue ont encaissé un but très tôt (13è), avant de louper le penalty de l’égalisation (60è). Et pour l’entraîneur Carlo Ancelotti, c’est sur ces petits détails que le duel s’est joué.

« C’est une défaite qui fait très mal dans ce sens, mais c’était le match que nous attendions. Nous avons préparé un match dur, difficile, avec beaucoup de fautes et d’interruptions. Les petits détails ont déterminé le match. Le but précoce et le penalty manqué nous ont vraiment affectés. Le match, dans l’idée, n’était pas mauvais à mon avis, mais c’était un match atypique, avec de nombreuses interruptions. Maintenant, nous devons penser à la Coupe du Monde, où nous sommes très enthousiastes« , a déclaré le tacticien italien en conférence de presse, relayé par Real France.

Avec cette défaite, le Real Madrid compte désormais huit points de retard sur le leader, le FC Barcelone. Mais Carlo Ancelotti refuse de rendre les armes et croit encore que son équipe peut repasser devant les Culés. « Ce qui est plus important, c’est chaque match que nous avons à jouer. Maintenant, nous devons jouer la Coupe du Monde, que nous voulons gagner, et ensuite nous nous battrons pour le championnat jusqu’à la fin. Ce n’est pas encore fini, il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Dans tous les matchs il peut arriver ce qui nous est arrivé aujourd’hui« , a-t-il ajouté.

Ancelotti de plus en plus contesté

L’entraîneur italien, qui a toujours été populaire à Madrid, commence à recevoir des critiques sévères, comme le montre le hashtag #AncelottiOut qui a été un sujet tendance pendant de nombreuses heures hier sur les réseaux sociaux. Les choix de l’entraîneur sont de plus en plus critiqués par les supporters et les journalistes.

Contre Majorque, Carlo Ancelotti a choisi de donner la responsabilité à la jeune génération sans succès. Les médias espagnols soulignent également un changement dans son comportement : alors qu’il était habituellement calme et peu conflictuel, il est maintenant souvent nerveux sur le banc et critique les décisions de l’arbitre, ce qui n’était pas le cas auparavant.

L’ancien entraîneur du PSG n’est pas non plus aidé par les blessures de plusieurs de ses défenseurs ou encore de Karim Benzema. De plus, sa direction a fait le choix de ne pas recruter sur le mercato hivernal, alors que l’effectif manque clairement d’un attaquant de pointe supplémentaire. L’italien doit maintenant trouver le moyen de relancer la machine, et la Coupe du monde des clubs, que le Real Madrid débutera ce mercredi, est une belle opportunité pour reprendre de la confiance.