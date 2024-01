Real Madrid 4-1 Barça: Vinicius Jr savoure la victoire en Supercoupe

-Publicité-

Auteur d’un triplé, ce dimanche, lors de la victoire contre le FC Barcelone (4-1) n’a pas caché sa joie en conférence de presse après le match.

Le Real Madrid a remporté la Supercoupe d’Espagne ce dimanche soir, après sa victoire écrasante (4-1) sur le FC Barcelone en Arabie Saoudite. Vinicius Junior a été l’homme du match avec un triplé en 39 minutes. Malgré un sursaut du Barça grâce à un but de Lewandowski, les Madrilènes ont maintenu leur domination et scellent leur succès grâce à un but de Rodrygo en deuxième période. Les hommes de Carlo Ancelotti remportent ainsi leur 13e Supercoupe d’Espagne, le tout premier titre de la saison.

Après le match, le héros du soir, Vini Junior, s’est présenté en conférence de presse. L’attaquant brésilien n’a pas caché sa fierté après sa très belle prestation. « D’abord, je suis très content pour le titre, les buts et le jeu. J’ai toujours dit que je suis reconnaissant envers mes physios et les médecins du Real, comme des coéquipiers et du coach pour la confiance et la tranquillité qu’il me donne pour atteindre mon meilleur niveau. Je suis très content. Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. J’apprends chaque jour en essayant d’être une meilleure personne mais parfois je veux tellement donner pour l’équipe que j’abandonne tout le monde, les adversaires et mes coéquipiers. Je veux travailler sur ça.«

Auteur de l’ouverture du score, Vinicius a célébré cette réalisation avec le célèbre siuuu de Cristiano Ronaldo. Le brésilien a également tenu à expliquer son geste. « Parce que c’est mon idole. Je suis content et enthousiasmé par mon match. Jouer contre le Barça n’est pas facile, gagner 4-1… On a presque tout fait parfaitement. Il nous manquait que le clean sheet.« , a-t-il ajouté. Pour leur prochaine sortie, Vini et le Real Madrid seront opposés à l’Atletico, jeudi prochain, en coupe du Roi.