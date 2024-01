Real Madrid 4-1 Barça: « Nous avons gagné avec mérite », Ancelotti

-Publicité-

En conférence de presse, après la victoire du Real Madrid contre le FC Barcelone (4-1), dimanche soir en Supercoupe d’Espagne, Carlo Ancelotti s’est exprimé sur la rencontre.

Le Real Madrid a remporté la 13e Supercoupe d’Espagne de son histoire, dimanche soir, après sa victoire contre FC Barcelone (4-1) en Arabie Saoudite. Vinicius Junior a brillé avec un triplé en seulement 39 minutes. Malgré une réaction du Barça avec un but de Lewandowski, les Madrilènes ont maintenu leur suprématie et ont assuré leur victoire grâce à un but de Rodrygo en seconde période.

Après la rencontre, l’entraîneur Carlo Ancelotti s’est présenté face à la presse pour juger la prestation des siens. « Nous voulions gagner et nous l’avons fait avec mérite. Nous n’avons pas très bien commencé, mais nous avons trouvé Vinicius dans un moment extraordinaire et, à partir de là, un autre a commencé. Barcelone a géré le ballon, cherché des occasions et, jusqu’au 4-1, c’était ouvert. Nous avons essayé de contrôler la situation, sans trop presser. Ce fut un match complet et nous sommes très heureux.« , a expliqué le technicien italien.

L’ancien entraîneur du PSG a profité de l’occasion pour encenser le jeu offensif de son équipe, qui a inscrit 9 buts lors de ses deux derniers matchs. « Nous sommes très dangereux, parce qu’il y a de la mobilité en haut, il n’y a pas de positions fixes et ça ne permet pas à l’adversaire de fixer les repères. Vinicius se lance, Bellingham, Rodrygo… avec l’aide des latéraux, ils créent beaucoup de danger. C’est la mobilité qui crée des problèmes.« , a-t-il ajouté. Un secteur qui sera de nouveau mis à contribution, jeudi prochain, lors du huitième de finale de la Coupe du Roi contre l’Atletico Madrid.