Real Madrid 4-1 Barça: « Je m’excuse auprès des supporters », Xavi

-Publicité-

L’entraîneur du FC Barcelone, Xavi, s’est exprimé à l’issue de la finale de la Supercoupe d’Espagne, largement perdue face au Real Madrid sur le score de 4-1. L’entraîneur blaugrana s’est notamment excusé auprès des supporters.

Après sa victoire contre Osasuna (2-0) en demi-finale, le FC Barcelone affrontait le Real Madrid ce dimanche soir en finale de la Supercoupe d’Espagne. Si les blaugranas étaient confiants avant cette rencontre, ils ont totalement été dépassés sur le terrain. Face à une équipe madrilène en feu, portée par un triplé de Vinicius Jr, le Barça s’est incliné sur le score de 4-1. Un résultat décevant pour l’entraîneur Xavi.

Du même Pays:

« Déception, tristesse… c’est le football et nous en avons le goût amer. Nous attendions cela avec impatience. Nous avons joué le pire match qui soit. Nous avons eu l’occasion de revenir au score, mais le score de 3-1 nous a rendu la vie dure. Le Real Madrid nous a fait mal avec ses contre-attaques et ses transitions… Je m’excuse auprès des supporters. Nous avons montré notre pire visage. Nous devons nous reprendre. J’ai connu beaucoup de défaites et nous avons su rebondir. Le Barça se relèvera.« , a lâché le catalan dans des propos rapportés par Real France.

L’ancien milieu de terrain a ensuite jugé la prestation de son équipe: « Défensivement, nous n’avons pas empêché les courses, nous n’avons pas fait de fautes tactiques et leurs deux premiers buts ont été marqués sur deux actions dans notre dos. Ils nous ont fait mal. Le pressing haut n’était pas bon. C’est une défaite difficile, nous sommes énervés. Nous avons montré l’un de nos pires visages de la saison. Nous devons nous améliorer pour gagner des titres. Nous devons nous excuser auprès des supporters du Barça. Ce n’est pas l’image à donner du Barça en finale et encore moins contre Madrid.«

Maintenu à son poste par le président Joan Laporta, juste avant les fêtes, l’entraîneur du FC Barcelone se retrouve tout de même dos au mur. Une nouvelle contre performance de ce genre pourrait sonner la fin de l’aventure de Xavi sur le banc du FC Barcelone.