Real 1-3 Atletico: la presse espagnole fracasse les Madrilènes

La défaite du Real face à l’Atletico (1-3) ce weekend lors du derby madrilène, fait la UNE des journaux espagnols de ce lundi, avec des titres pas tendres pour les merengues.

Alors qu’il devrait gagner pour reprendre la tête du championnat devant le Barça, le Real Madrid est passé à côté de sa mission. Contre l’Atletico Madrid dimanche soir, les Madrilènes se sont inclinés sur le score de 3-1. Alvaro Morata sur un doublé et Antoine Griezmann ont puni les locaux, bien fébriles défensivement. Un cinglant revers qui relègue les hommes de Carlo Ancelotti à la troisième place au classement, derrière la surprise Gérone.

Et bien évidemment, ce revers de la Maison Blanche a fait la UNE des journaux espagnols de ce lundi. Les deux grands médias sportifs du pays, Marca et AS, pointent du doigt le « désastre défensif » du Real Madrid et qualifient la performance de David Alaba de « malheureuse », ce dernier étant tenu responsable de deux des buts encaissés par son équipe. Dans son éditorial, AS regrette une fois de plus le fait qu’aucun autre attaquant n’ait été recruté cet été en plus de Joselu, soulignant les lacunes des merengues dans ce secteur.

Cette défaite amère a également provoqué de vives réactions parmi les supporters madrilènes. La chaîne de télévision officielle du Real Madrid, RMTV, a ouvertement critiqué les décisions de l’arbitre du derby. Un présentateur a déclaré dans un reportage télévisé sur l’arbitrage du match: « Terrible arbitrage d’Alberola Rojas. Sa prestation malheureuse a eu un impact décisif et a changé le cours du match. Le Real Madrid aurait dû rentrer aux vestiaires avec un score de 2-2, tandis que l’Atlético de Madrid aurait dû jouer avec un joueur de moins.«

Au total, trois grosses erreurs arbitrales ont été relevées par le média qui soutient que le Real Madrid a été « plombé par l’arbitre de la soirée ». Les polémiques entourant l’arbitrage promettent de faire couler encore beaucoup d’encres.

