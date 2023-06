Réaction du gouvernement béninois au scandale à la Sbee

Le gouvernement béninois a répondu aux récentes révélations concernant la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee) à travers son porte-parole, Wilfried Léandre Houngbédji. Face à ce scandale qui fait grand bruit, le porte-parole a pris la parole pour clarifier la situation.

Dans une interview accordée à Fraternité Fm, Wilfried Houngbédji a tout d’abord salué la lutte sans relâche contre la corruption menée par le président Patrice Talon et son gouvernement. Il a souligné les efforts entrepris au cours des six dernières années pour améliorer les conditions de vie des Béninois en réalisant diverses infrastructures. Il a ainsi déclaré : « Imaginez le montant d’argent qui a été investi dans notre pays au cours de ces six années pour améliorer les conditions de vie de la population en général à travers de multiples réalisations et diverses infrastructures. Imaginez les conséquences de la mauvaise gouvernance entourant cette somme d’argent. Par conséquent, le président Patrice Talon a eu raison de lancer une lutte implacable contre la corruption ». Ces propos laissent entendre que toutes les malversations dénoncées dans les médias ou révélées par les audits sont étroitement surveillées et que leurs auteurs sont sanctionnés.

Concernant le scandale à la Sbee, le porte-parole a précisé que les fonds en question ne sont pas ceux de l’État, mais des ressources destinées aux agents des impôts. Selon lui, la loi prévoit des commissions pour ces agents et ils ont leurs propres pratiques internes pour les collecter et les gérer. Il a indiqué que certains individus ont été astucieux pour détourner cette cagnotte, ce qui a conduit à la mise en détention provisoire de deux d’entre eux. « Il n’y a pas de tolérance pour les auteurs de mauvaise gouvernance », a-t-il affirmé, cité par l’Évènement Précis. Selon ses propos, la bonne gouvernance est essentielle pour le développement, car elle permet de mobiliser davantage de ressources à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Un scandale de trop sous la rupture ?

Pour rappel, selon des rapports, deux hauts responsables de la SBEE ont été emprisonnés suite à des allégations de mauvaise gestion financière. Une perquisition menée dans le cadre de l’enquête aurait permis de découvrir des preuves de malversations, soulignant la gravité de la situation.

En outre, le scandale a également été lié à des dénonciations de rançonnements sous l’ex Ministre de l’Energie, Dona Jean-Claude Houssou. Ces allégations supplémentaires ajoutent une autre couche de complexité à une situation déjà délicate.

Alors que l’enquête sur le scandale financier à la SBEE se poursuit, il est clair que cette affaire a des implications profondes non seulement pour l’entreprise elle-même, mais aussi pour le secteur de l’énergie du Bénin dans son ensemble. Les conséquences à long terme de ce scandale restent à voir, mais il est certain que les répercussions se feront sentir pendant un certain temps.