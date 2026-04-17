RDC : un premier groupe de 15 migrants expulsés des États-Unis a atterri à Kinshasa

Un groupe de migrants en provenance des États-Unis a été accueilli cette nuit en République démocratique du Congo, une arrivée attendue depuis l’annonce, le 5 avril dernier, d’un accord entre Kinshasa et Washington.

L’appareil a atterri à l’aéroport international de Ndjili, en début de nuit. Plusieurs sources font état d’une escale du vol à Accra, au Ghana, avant son arrivée dans la capitale congolaise.

Selon les informations recueillies, les personnes débarquées sont au nombre de quinze — sept femmes et huit hommes — et seraient originaires du Pérou, de Colombie et d’Équateur.

On ignore pour l’instant le lieu précis où elles seront hébergées ; la prise en charge devrait être assurée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui dispose d’un bureau à Kinshasa.

Des équipes hispanophones mobilisées pour suivre le dossier

Une source diplomatique indique que des personnels maîtrisant l’espagnol ont été recrutés afin d’accompagner et de suivre ce dossier spécifique.

D’autres rotations sont déjà prévues : un second groupe de quinze personnes doit arriver très prochainement, selon les informations obtenues par la rédaction.

Toujours d’après un diplomate, le texte de l’accord, qui n’a pas été rendu public, prévoirait l’accueil en RDC de 50 à 100 migrants expulsés des États-Unis chaque mois ; l’ensemble des coûts de cette opération serait pris en charge par l’administration américaine.

Les autorités congolaises insistent sur le fait que ces personnes ne sont pas destinées à s’installer durablement sur le sol congolais : elles seront renvoyées vers leurs pays d’origine.

Cette démarche s’inscrit dans un mouvement plus large. Ces derniers mois, plusieurs pays africains — parmi lesquels la Guinée équatoriale, le Ghana, le Rwanda, le Soudan du Sud et l’Eswatini — ont accepté des personnes expulsées des États-Unis dans le cadre d’un programme de transfert vers des pays tiers.