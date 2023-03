RDC: tensions entre Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron lors d’une conférence de presse

Lors d’une conférence de presse le samedi 4 mars 2023, à l’occasion de la visite du président Emmanuel Macron en République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a demandé à Macron de changer sa façon de voir les choses en Afrique et de respecter les pays africains comme de vrais partenaires. De son côté, Macron a défendu la liberté de la presse et démenti l’existence d’un « double standard ».

Lors d’une conférence de presse à laquelle participaient les chefs d’État Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron, une journaliste française a posé une question sur le comportement des dirigeants africains qui font des arrangements plutôt que d’organiser de véritables élections. En réponse, Félix Tshisekedi a pris la parole pour demander à Emmanuel Macron de changer sa façon de voir les choses en Afrique et de respecter les pays africains comme de vrais partenaires.

« Regardez-nous autrement en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l’idée toujours de savoir ce qu’il faut pour nous », a-t-il martelé sous les applaudissements de la presse congolaise.

Il a également souligné qu’en cas d’irrégularités lors des élections en Occident, on ne parle pas de compromis à l’américaine ou à la française. « Double standard » – « Quand il y a des irrégularités (dans des élections en Occident), on ne parle pas de compromis à l’américaine, à la française », s’est emporté le président congolais en réponse à une question de la presse française.

Emmanuel Macron a alors pris la défense de la presse française en expliquant que c’était le travail d’une presse indépendante de dénoncer les problèmes électoraux, et a démenti l’existence d’un double standard. «(…) Quand une journaliste française pose une question ce n’est pas le gouvernement de la France, c’est bien comme ça il ne faut pas tout confondre» , a-t-il soutenu. «Je faisait allusion à l’officiel français pas à la journaliste, lui il est officiel français et non un journaliste!», a sèchement répliqué, son hôte congolais.

Revenant à la charge dans le « ping pong », Macron a déclaré : « Je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux Etats-unis d’Amérique ou en France, la presse en parle, elle les dénonce (..) C’est le travail d’une presse indépendante ». « Chez nous quand il y a des malversations politiques (..) il y a des procès, les gens sont condamnés. Ne croyez pas qu’il y ait un double standard », a-t-il assuré, déclenchant une salve de rires dans l’assistance.

Les deux chefs d’État ont finalement ri de la situation, malgré les tensions. La conférence de presse entre Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron a été marquée par des échanges tendus, mais les deux dirigeants ont finalement réussi à conclure sur une note positive en riant ensemble.