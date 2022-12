RDC: plus de 120 morts après de fortes pluies, encore 3 jours de deuil national

Plus de 120 personnes ont péri mardi à Kinshasa dans des inondations provoquées par une pluie torrentielle, selon un bilan provisoire communiqué dans la soirée par le gouvernement de la RD Congo.

Il y a quelques jours, les autorités congolaises avaient décrété un deuil national de trois jours après un massacre sanglant à Kishishe, dans l’est du pays. Cette fois-ci c’est suite à la pluie qui s’est abattue sur la capitale Kinshasa.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

Le bilan est provisoire et risque de s’alourdir encore : plus de 120 personnes ont péri mardi 13 décembre à Kinshasa dans des inondations provoquées par une pluie torrentielle, selon un bilan provisoire communiqué dans la soirée par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Dans son journal du soir, la télévision officielle avait évoqué au moins « une centaine de morts », après un premier bilan de 55 morts fourni dans la journée par la police de la capitale congolaise.

A l’issue d’une réunion de crise, le gouvernement a décrété trois jours de deuil national à partir de mercredi, ont précisé dans un communiqué les services du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Les inondations ont également causé d’importants dégâts matériels et submergé en début de matinée jusqu’aux grandes rues du centre de la mégapole d’environ 15 millions d’habitants.

Selon les autorités, les victimes se comptent dans différents quartiers et communes de la ville, notamment dans des vallons où des habitations ont été détruites par des glissements de terrain. Selon le vice-Premier ministre de l’Intérieur, Daniel Aselo, qui a fait le compte rendu de cette réunion présidée par le chef de l’exécutif, le gouvernement prendra en charge les obsèques de toutes les personnes décédées, nous rapporte RadioOkapi.

Des dispositions utiles seront prises pour que les activités funéraires soient organisées par commune pour éviter que les familles n’effectuent de longues distances pour venir à un seul lieu, rapporte la Primature. « Il fallait que le gouvernement et la ville de Kinshasa se rendent sur plusieurs sites pour faire le constat. Après ce constat, le Premier ministre venait de nous réunir pour faire le point sur tout ce que nous avons pu vivre. Le président de la République a demandé au Premier ministre qui, à son tour, nous a instruits de pouvoir présenter leurs condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées ce jour », a indiqué Daniel Aselo, le vice-Premier ministre de l’Intérieur.

Il a indiqué que des démolitions seront faites sur des sites bien identifiés. Le gouverneur de la province de Kinshasa a été instruit de pouvoir identifier tous ces sites, de prendre un acte en conformité avec la loi. Et le plus rapidement possible, cela devra être fait.