RDC : nouvelle attaque meurtrière de rebelles dans l’est du pays

Les Forces démocratiques alliées (ADF) ont de nouveau frappé dans la province du Nord-Kivu, faisant au moins 19 morts et incendiant un centre de santé et une auberge. L’armée congolaise et l’armée ougandaise mènent des offensives conjointes pour lutter contre les bastions de cette milice islamiste affiliée à Daech.

Au moins 19 personnes ont perdu la vie lors d’une nouvelle attaque des rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), selon les autorités locales. L’assaut a eu lieu dans le village de Kirindera, situé dans la province du Nord-Kivu, et a été perpétré par des assaillants armés de machettes et d’armes à feu.

En plus des pertes en vies humaines, un centre de santé et une auberge ont été incendiés. Les responsables locaux ont attribué cette attaque aux ADF, un groupe rebelle fondé dans les années 90 en Ouganda.

Depuis sa défaite face à l’armée ougandaise, les ADF se sont repliés dans l’est de la RDC, où ils sont accusés de commettre des exactions massives sur la population depuis une décennie. En 2019, cette milice islamiste a été affiliée à Daech, qui revendique régulièrement les attaques menées par les ADF.

Cette nouvelle attaque survient quatre jours après une autre perpétrée par les mêmes rebelles dans deux villages de la région, qui avait causé la mort d’au moins 44 personnes. Pour lutter contre les bastions des ADF dans le territoire de Beni, l’armée congolaise a lancé des offensives conjointes avec l’armée ougandaise depuis la fin de l’année 2021.