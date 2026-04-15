RDC : naufrage d’une pirogue sur le lac Tanganyika, au moins 30 morts

La nuit du dimanche 12 au lundi 13 avril 2026, une nouvelle tragédie a frappé le lac Tanganyika en République démocratique du Congo : une pirogue motorisée en bois a chaviré après avoir été heurtée par de violentes rafales.

Conçue pour transporter près de cinquante personnes, l’embarcation avait quitté Katibili, à une trentaine de kilomètres au sud, et se dirigeait vers la ville de Kalemie, dans l’est du pays.

Aux alentours de 4 heures du matin, alors que la tempête s’abattait sur le lac, la barque a basculé au large du village de Kibanga, situé à une dizaine de kilomètres de Kalemie. Dès l’aube, les habitants se sont mobilisés pour tenter de retrouver des survivants et récupérer d’éventuels corps.

Le bilan établi de manière provisoire au mardi 14 avril fait état d’une trentaine de morts ; parmi les victimes figurent des femmes et des enfants, selon les informations recueillies.

Un nombre de passagers encore difficile à préciser

Le maire de Kalemie, David Mukeba, a confirmé l’ampleur du drame et précisé que les chiffres avaient évolué : les premiers rapports parlaient de 16 décès et de cinq rescapés lundi, puis le total est monté à environ trente morts la soirée suivante.

Les autorités locales peinent cependant à déterminer le nombre exact de personnes à bord. D’après une source proche du commissariat maritime de Kalemie, la pirogue naviguait sans manifeste recensant les passagers et le petit port d’embarquement ne fait l’objet d’aucun contrôle régulier.

Contacté par les médias, le commissaire maritime de Kalemie n’a pas répondu aux appels relatifs à cette affaire.